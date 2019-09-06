В ООН повідомили, що КНДР намагалася контрабандою ввезти понад 100 тисяч пляшок горілки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. КНДР намагалася в обхід міжнародних санкцій незаконно ввезти в країну понад 100 тисяч пляшок горілки з Росії та Білорусі. Про це повідомляє агентство Yonhap, із посиланням на доповідь експертів з Комітету з санкцій Ради Безпеки ООН, інформує УНН.
За даними експертів РБ ООН, в листопаді 2018 року був припинений ввезення в Північну Корею 15,6 тисяч пляшок білоруської горілки вартістю 14,1 тисяч доларів, а в лютому цього року — 90 тис. пляшок російської горілки на суму 27,1 тисяч доларів.
Алкоголь відноситься до категорії предметів розкоші, заборонених до ввезення в КНДР резолюції РБ ООН 1718, прийнятої в жовтні 2006 року у відповідь на перше проведене країною ядерне випробування. Згодом список заборонених товарів неодноразово розширювався, зокрема, в березні 2016 року в нього були внесені дорогий годинник, вироби з кришталю, снігоходи та яхти.
Експерти ООН також повідомили, що отримали інформацію про зв’язок пхеньянського універмагу “Тесон” з однойменної групою компаній, яка вважається причетною до розвитку ракетної програми КНДР.
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Нагадаємо, спеціалісти із КНДР використовували соцмережі, щоб обходити санкції.