КНДР осуществила запуск ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. КНДР в среду осуществила запуск ракеты в сторону Японского моря, никакой прямой угрозы для Японии на данный момент нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на японский телеканал NHK.
По данным южнокорейского агентства Yonhap, которое ссылается на Комитет начальников штабов Республики Корея, запуск был осуществлен из района порта Вонсан.
Более подробной информации на данный момент не приводится. КНДР в последнее время регулярно осуществляет запуски баллистических ракет малой дальности.
Напомним, СМИ сообщили о возможной подготовке КНДР к спуску субмарины.