КНДР осуществила запуск ракеты

По данным южнокорейского агентства Yonhap, которое ссылается на Комитет начальников штабов Республики Корея, запуск был осуществлен из района порта Вонсан.

Более подробной информации на данный момент не приводится. КНДР в последнее время регулярно осуществляет запуски баллистических ракет малой дальности.

Напомним, СМИ сообщили о возможной подготовке КНДР к спуску субмарины.