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В КНДР запустили ракету с подводной лодки

Киев • УНН

 • 10342 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Власти Северной Кореи (КНДР) отчитались об успешном запуске с подводной лодки новой баллистической ракеты Pukguksong-3. Об этом сообщает УНН со ссылкой на государственное информагентство ЦТАК.

В КНДР запустили ракету с подводной лодки

Запуск происходил на восточном побережье страны утром 3 октября. По данным СМИ, проведенные испытания подтвердили тактические характеристики новой ракеты. При этом, по их словам, угрозы безопасности соседних стран не было.

На испытаниях присутствовали руководящие члены Трудовой партии Кореи. Приветствие участникам испытаний направил лично лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Pukguksong-3 является третьей версией баллистической ракеты, которую КНДР впервые испытала в 2016 году. Уже на следующий год вторая версия ракеты пролетела около 500 километров и упала в Японском море. Совбез ООН осудил действия КНДР.

Напомним, КНДР в среду осуществила запуск ракеты в сторону Японского моря, никакой прямой угрозы для Японии на данный момент нет.

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