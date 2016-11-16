У клініці Спіженко можна отримати безкоштовну первинну консультацію онколога
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У клініці Спіженко пацієнти можуть отримати безкоштовну консультацію онколога та нейрохірурга, передає УНН з посиланням на сайт клініки.
Зазначається, що для отримання безкоштовної консультації від фахівців клініки потрібно заповнити анкету та додати до неї файл з максимально детальною інформацією, такою як результати аналізів, знімки КТ, МТР та їх опис, а також виписки з історії хвороби та іншу додаткову інформацію. Це дозволить отримати швидку та більш повну відповідь фахівця.
"Безкоштовна консультація онколога відкриває широкі можливості, які спрямовані на підвищення ефективності лікування. В першу чергу, вона дозволяє без відвідування онкоцентру "Клініки Спіженка" в Києві отримати попередній висновок фахівця, що буде зручним пацієнтам з інших міст і країн", - зазначають у клініці.
Також безкоштовна консультація онколога (онколога-нейрохірурга, онколога-дерматолога і т.д.) дозволяє оперативно отримати "іншу думку" - перед початком лікування в іншій клініці, перевірити правильність поставленого діагнозу і адекватність призначеного лікування.
"Онлайн-консультація на сайті "Кібер Клініки Спіженка" надається безкоштовно, відповідь на звернення буде направлено в максимально короткий термін, запити пацієнтів на безкоштовну консультацію обробляються в порядку надходження", - наголошують у клініці.
Задля отримання такої консультації треба заповнити форму запиту онлайн.