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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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У київському метро запустили нову систему інформування на екранах

У київському метро запустили нову систему інформування на екранах

Київ • УНН

 • 11053 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. На червоній гілці київського метро запрацювала нова система інформування. Про це йдеться на сторінці столичної підземки у Facebook, передає УНН.

Так, на екранах тепер відображається інформація про поточну станцію та пересадки на ній, а також під час руху поїзда — про наступні шість станцій та приблизний час до них.

Система наразі працює у тестовому режимі.

Водночас у метрополітені закликали киян повідомляти про збої у системі.

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