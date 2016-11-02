У київському метро запустили нову систему інформування на екранах
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На червоній гілці київського метро запрацювала нова система інформування. Про це йдеться на сторінці столичної підземки у Facebook, передає УНН.
Так, на екранах тепер відображається інформація про поточну станцію та пересадки на ній, а також під час руху поїзда — про наступні шість станцій та приблизний час до них.
Система наразі працює у тестовому режимі.
Водночас у метрополітені закликали киян повідомляти про збої у системі.