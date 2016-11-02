В киевском метро запустили новую систему информирования на экранах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. На красной ветке киевского метро заработала новая система информирования. Об этом говорится на странице столичной подземки в Facebook, передает УНН.
Так, на экранах теперь отображается информация о текущей станции и пересадке на ней, а также во время движения поезда - о следующих шести станциях и примерном время до них.
Система пока работает в тестовом режиме.
В то же время в метрополитене призвали киевлян сообщать о сбоях в системе.