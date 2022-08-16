На Київщині вже виявили тіла 1352 цивільних, яких вбили рашисти
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Станом на 15 серпня у Київській області виявили вже 1352 тіла цивільних, яких вбили російські військові. Про це розповів очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує УНН.
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"Тіло ще одного вбитого окупантами мирного жителя 1964 року народження знайшли сьогодні між Здвижівкою і Блиставицею. Станом на 15 серпня на Київщині вже виявили 1352 тіла вбитих окупантами мирних жителів", – ідеться у повідомленні.
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За словами Нєбитова, поліція має інформацію щодо 3 тисяч осіб з армії рф, які безпосередньо перебували на території Київщини та здійснювали злочини щодо мирних жителів.
"Ми будемо у комплексі із правоохоронними органами – з СБУ, з Національною поліцією тощо – працювати над тим, щоб зібрати якомога більше даних про цих злочинців, які перебували у нас в Україні", – підкреслив Нєбитов.
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На Київщині у технічному колодязі виявили тіло чоловіка, який загинув під час російської окупації.