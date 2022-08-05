Загинув під час російської окупації: на Київщині у колодязі виявили тіло чоловіка

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"В технічному колодязі знайшли тіло загиблого під час окупації на Київщині. 4 серпня робітник дорожньої служби повідомив нам, що на Житомирській трасі поблизу села Березівка знайшов труп чоловіка. Тіло знаходилось у заповненому водою люкові на узбіччі Житомирської траси. Після того, як рятувальники дістали загиблого, поліцейські оглянули тіло та встановили, що чоловік загинув у кінці лютого – на початку березня", – повідомив Нєбитов.

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Прикмети загиблого: темне волосся, був одягнений у зимовий одяг чорного кольору, брюки, куртку та кофту, чорне взуття.

Нагадаємо

17 липня Нєбитов повідомляв, що у Київській області виявили вже 1346 тіл мирних мешканців, яких вбили російські окупанти. Зниклими безвісти вважаються приблизно 300 осіб.

З першого дня повномасштабного вторгнення рф окупанти мали на меті взяти під свій контроль Київську область. На початку квітня ворог відступив.