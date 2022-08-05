Погиб во время российской оккупации: в Киевской области в колодце обнаружили тело мужчины

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"В техническом колодце нашли тело погибшего во время оккупации в Киевской области. 4 августа работник дорожной службы сообщил нам, что на Житомирской трассе вблизи села Березовка обнаружил труп мужчины. Тело находилось в заполненном водой люке на обочине Житомирской трассы. После того, как спасатели достали погибшего, полицейские осмотрели тело и установили, что мужчина погиб в конце февраля – в начале марта", – сообщил Небитов.

Детали

Приметы погибшего: темные волосы, был одет в зимнюю одежду черного цвета, брюки, куртку и кофту, черная обувь.

Напомним

17 июля Небитов сообщал, что в Киевской области обнаружили уже 1346 тел мирных жителей, которых убили российские оккупанты. Пропавшими без вести считаются около 300 человек.

С первого дня полномасштабного вторжения рф оккупанты имели цель взять под свой контроль Киевскую область. В начале апреля враг отступил.