В Киевской области уже обнаружили тела 1352 гражданских, которых убили рашисты
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. По состоянию на 15 августа в Киевской области обнаружили уже 1352 тела гражданских, которых убили российские военные. Об этом рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небитов, информирует УНН.
Цитата
"Тело еще одного убитого оккупантами мирного жителя 1964 года рождения нашли сегодня между Здвижовкой и Блиставицей. По состоянию на 15 августа в Киевской области уже обнаружили 1352 тела убитых оккупантами мирных жителей", – говорится в сообщении.
Детали
По словам Небитова, полиция имеет информацию о 3 тысячах человек из армии рф, которые непосредственно находились на территории Киевской области и совершали преступления в отношении мирных жителей.
"Мы будем в комплексе с правоохранительными органами – с СБУ, с Национальной полицией и т.п. – работать над тем, чтобы собрать как можно больше данных об этих преступниках, которые находились у нас в Украине", – подчеркнул Небитов.
Дополнение
В Киевской области в техническом колодце обнаружили тело мужчины, который погиб во время российской оккупации.