В Киевской области уже обнаружили тела 1352 гражданских, которых убили рашисты

Цитата

"Тело еще одного убитого оккупантами мирного жителя 1964 года рождения нашли сегодня между Здвижовкой и Блиставицей. По состоянию на 15 августа в Киевской области уже обнаружили 1352 тела убитых оккупантами мирных жителей", – говорится в сообщении.

Детали

По словам Небитова, полиция имеет информацию о 3 тысячах человек из армии рф, которые непосредственно находились на территории Киевской области и совершали преступления в отношении мирных жителей.

"Мы будем в комплексе с правоохранительными органами – с СБУ, с Национальной полицией и т.п. – работать над тем, чтобы собрать как можно больше данных об этих преступниках, которые находились у нас в Украине", – подчеркнул Небитов.

Дополнение

В Киевской области в техническом колодце обнаружили тело мужчины, который погиб во время российской оккупации.