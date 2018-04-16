У "Київміськбуді" повідомили, що працюють у штатному режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Усі підрозділи Холдингової компанії "Київміськбуд" працюють у штатному режимі. Про це повідомив голова правління – президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір, коментуючи роботу Холдингової компанії та виконання зобов’язань, пише УНН.
"На сьогоднішній день всі Департаменти та підрозділи Холдингової компанії працюють в штатному режимі. У повну силу функціонує Центральний відділ продажів, а також відділи продажів на об’єктах. На будівельних майданчиках роботи ведуться за графіком. Всі ланки будівельного процесу і реалізації нерухомості знаходяться в активних стадіях", - повідомив Кушнір.
Він нагадав, що "Київміськбуд" працює на столичному ринку нерухомості з 1955 року.
"За ці 63 роки з компанією відбувалося багато чого. Заснувавши основні принципи роботи в післявоєнні роки, вона вистояла і при численних партійних лідерах, і при проголошенні незалежності, і при нелегких 90-х і не менш складних "нульових". Не дивлячись ні на що, "Київміськбуд" залишається лідером ринку", - наголосив президент компанії.
За словами Кушніра, у компанії якось підрахували, що сьогодні в квартирах, побудованих "Київміськбудом", живе близько 2 млн киян. Щорічно люди інвестують у компанію близько 3,5 млрд грн.
"Це наша гордість і відповідальність одночасно. Виконання зобов’язань перед інвесторами є головним пріоритетом роботи "Київміськбуду". У компанії немає жодного незакінченого об’єкта, абсолютно всі будинки добудовуються і передаються покупцям, як і повинно бути. Так було, і так буде і надалі", - наголосив голова правління будівельного холдингу, додавши, що в компанії діють програми лояльності і є широкий вибір нерухомості, яку можна придбати.