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В "Киевгорстрое" сообщили, что работают в штатном режиме

В "Киевгорстрое" сообщили, что работают в штатном режиме

Киев  •  УНН

 • 26528 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Все подразделения Холдинговой компании "Киевгорстрой" работают в штатном режиме. Об этом сообщил глава правления - президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, комментируя работу Холдинговой компании и выполнение обязательств, пишет УНН.

"На сегодняшний день все Департаменты и подразделения Холдинговой компании работают в штатном режиме. В полную силу функционирует Центральный отдел продаж, а также отделы продаж на объектах. На строительных площадках работы ведутся по графику. Все звенья строительного процесса и реализации недвижимости находятся в активных стадиях", - сообщил Кушнир.

Он напомнил, что "Киевгорстрой" работает на столичном рынке недвижимости с 1955 года.

"За эти 63 года с компанией происходило многое. Основав основные принципы работы в послевоенные годы, она выстояла и при многочисленных партийных лидерах, и при провозглашении независимости, и при нелегких 90-х и не менее сложных "нулевых". Несмотря ни на что "Киевгорстрой" остается лидером рынка", - отметил президент компании.

По словам Кушнира, в компании как-то подсчитали, что сегодня в квартирах, построенных "Киевгорстроем", живет около 2 млн киевлян. Ежегодно люди инвестируют в компанию около 3,5 млрд грн.

"Это наша гордость и ответственность одновременно. Выполнение обязательств перед инвесторами является главным приоритетом работы "Киевгорстроя". У компании нет ни одного незаконченного объекта, абсолютно все дома достраиваются и передаются покупателям, как и должно быть. Так было и так будет и в дальнейшем", - отметил глава правления строительного холдинга, добавив, что в компании действуют программы лояльности и есть широкий выбор недвижимости, которую можно приобрести.

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