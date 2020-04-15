У Києві з’являться пункти прийому використаних масок і рукавичок
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У кожному з 10 районів столиці відкриють пункт прийому використаних масок і рукавичок. Там їх збиратимуть і утилізуватимуть відповідно до санітарно-гігієнічних норм. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Київської міської ради, голова постійної комісії з питань екологічної політики Костянтин Яловий, передає УНН.
“Планується уже найближчим часом встановити 10 пунктів прийому засобів індивідуального захисту — у кожному районі Києва. Містяни зможуть здавати туди використані маски та рукавички. Всі відходи будуть збирати та безпечно утилізувати — із дотриманням санітарно-гігієнічних норм, встановлених законодавством. Цим займатимуться спеціалізовані компанії, що мають ліцензії та обладнання”, — повідомив Яловий.
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Він зазначив, що медичні відходи категорії В (потенційно інфіковані маски, рукавички, медичний одяг) повинні бути герметично упаковані, знезаражені і вже після цього передані для подальшої утилізації.
Наразі в Києві немає місць, куди жителі могли б викинути засоби індивідуального захисту, що створює загрозу поширення інфекції з викинутих масок, рукавичок і захисного одягу, що може розлітатись зі смітників.
Раніше УНН писав, що одноразові захисні костюми і маски, що використовують київські лікарі, що працюють із людьми, в яких виявили COVID-19, утилізують, згідно з протоколом.