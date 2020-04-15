У Києві з’являться пункти прийому використаних масок і рукавичок

КИЇВ. 15 квітня. УНН. У кожному з 10 районів столиці відкриють пункт прийому використаних масок і рукавичок. Там їх збиратимуть і утилізуватимуть відповідно до санітарно-гігієнічних норм. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Київської міської ради, голова постійної комісії з питань екологічної політики Костянтин Яловий, передає УНН.