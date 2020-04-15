В Киеве появятся пункты приема использованных масок и перчаток
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В каждом из 10 районов столицы откроют пункт приема использованных масок и перчаток. Там их будут собирать и утилизировать в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевского городского совета, председатель постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой, передает УНН.
"Планируется уже в ближайшее время установить 10 пунктов приема средств индивидуальной защиты - в каждом районе Киева. Горожане смогут сдавать туда использованные маски и перчатки. Все отходы будут собирать и безопасно утилизировать - с соблюдением санитарно-гигиенических норм, установленных законодательством. Этим будут заниматься специализированные компании, имеющие лицензии и оборудование", - сообщил Яловой.
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Он отметил, что медицинские отходы категории В (потенциально инфицированные маски, перчатки, медицинская одежда) должны быть герметично упакованы, обезврежены и уже после этого переданы для дальнейшей утилизации.
Сейчас в Киеве нет мест, куда жители могли бы выбросить средства индивидуальной защиты, что создает угрозу распространения инфекции из выброшенных масок, перчаток и защитной одежды, что может разлетаться со свалок.
Ранее УНН писал, что одноразовые защитные костюмы и маски, которые используют киевские врачи, работающие с людьми, у которых обнаружили COVID-19, утилизируют, согласно протоколу.