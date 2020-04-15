В Киеве появятся пункты приема использованных масок и перчаток

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В каждом из 10 районов столицы откроют пункт приема использованных масок и перчаток. Там их будут собирать и утилизировать в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевского городского совета, председатель постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой, передает УНН.