У Києві з’явився перший світлодіодний перехід
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Перший у Києві світлодіодний перехід можна побачити біля ВДНГ (на перехресті вулиці Васильківської з проспектом Академіка Глушкова), повідомляє УНН з посиланням на сторінку “Центр організації дорожнього руху” в Facebook.
“Без залучення бюджетних коштів реалізований пілотний проект з облаштування регульованого пішохідного переходу додатковою світловою індикацією „Smart Crosswalk“. LED-бруківка — при товщині 60 мм витримує вагові навантаження в 2,5 тони (міцність виробу відповідає характеристикам високоміцного бетону). Вона стійка до зносу, впливу води, вологи, льоду, хімічних сполук і солей, легко очищається від забруднень. Також LED-бруківка стійка до сонячного випромінювання, її робоча температура від — 40˚C до + 60˚C”, — розповідають на сторінці.
Зазначимо, що подібний перехід є і в Одесі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Лондоні з’явилася “зебра” у ЗD