У Лондоні з'явилася "зебра" у ЗD
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У британській столиці Лондоні на вулиці Сент-Джонс-Вуд-Хай-стріт зробили ЗD-"зебру", передає УНН з посиланням на ВВС.
"Це - оптична ілюзія, яка створює плаваючий ефект. 12 місяців на цій ділянці дороги будуть спостерігати, чи зросте безпека для пішоходів", - пише видання.
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ЗD-"зебру" встановили після того, як керівництво найближчої школи висловило стурбованість з приводу дорожнього руху.
Якщо експеримент буде вдалим, такі ж зебри встановлять по всій Великій Британії.
Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк і Європейський банк реконструкції і розвитку виділяють 176 млн євро на новий проект щодо поліпшення безпеки руху в Україні.