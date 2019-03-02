В Лондоне появилась "зебра" в ЗD
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В британской столице Лондоне на улице Сент-Джонс-Вуд-Хай-стрит сделали ЗD-"зебру", передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Это - оптическая иллюзия, которая создает плавающий эффект. 12 месяцев на этом участке дороги будут наблюдать, увеличится ли безопасность для пешеходов", - пишет издание.
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ЗD-"зебру" установили после того, как руководство ближайшей школы выразило обеспокоенность по поводу дорожного движения.
Если эксперимент будет удачным, такие же зебры установят по всей Великобритании.
Напомним, Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития выделяют 176 млн евро на новый проект по улучшению безопасности движения в Украине.