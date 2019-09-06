В Киеве появился первый светодиодный переход

"Без привлечения бюджетных средств реализован пилотный проект по обустройству регулируемого пешеходного перехода дополнительной световой индикацией "Smart Crosswalk". LED-брусчатка - при толщине 60 мм выдерживает весовые нагрузки в 2,5 тонны (прочность изделия соответствует характеристикам высокопрочного бетона). Она устойчива к износу, воздействию воды, влаги, льда, химических соединений и солей, легко очищается от загрязнений. Также LED-брусчатка устойчива к солнечному излучению, ее рабочая температура от - 40˚C до + 60˚C", - рассказывают на странице.

Отметим, что подобный переход есть и в Одессе.

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