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У Києві зросла захворюваність на грип та ГРВІ: зареєстровано близько 12 тис. хворих

У Києві зросла захворюваність на грип та ГРВІ: зареєстровано близько 12 тис. хворих

Київ • УНН

 • 16501 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Минулого тижня в Києві зареєстрували майже 12 тисяч хворих на грип та ГРВІ. Про це УНН повідомляє з посиланням на КМДА.

Цитата

“У столиці за 2-й тиждень 2022 року зареєстровано 11912 хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 49,6%. Наразі показник захворюваності становить 402,1”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 27,7% порівняно із попереднім тижнем, що відбулося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення. Так, дітей захворіло — 4895 (зростання на 16,4%), дорослих — 7017 осіб (зростання на 36,9%).

“У структурі захворюваності діти становлять 41,1%, а на попередньому тижні — 45,1%. Із них 46,2% — діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 2263 випадки серед школярів. До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 497 осіб, із них 108 — діти”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

З 4 жовтня до 26 грудня 2021 року в Україні на грип та ГРВІ захворіло 2,8 млн людей.

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