У Києві зранку утворилися затори: де тягнучка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У столиці станом на 8:15 четверга, 21 жовтня, помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, повідомляє УНН.
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Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Перемоги, Степана Бандери, Валерія Лобановського, Леся Курбаса, Любомира Гузара і Голосіївському.
Рух також ускладнено на вулицях Жилянській, Кирилівській, Дмитрівській, Великій Васильківській, Павла Скоропадського, Юрія Іллєнка, Михайла Грушевського, Павлівській, Вадима Гетьмана, Борщагівській і на Львівській площі.
Тим часом, на лівому березі рух ускладнено на проспектах Броварському, Юрія Гагаріна, Миколи Бажана і Соборності.
Рух на мостах Дарницькому та Патона ускладнено у напрямку правого берега. На мосту Метро, Північному і Південному мостах спостерігається незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега.
Доповнення
В Україні днями очікується істотне потепління - температура підскочить місцями до 22° вище нуля.