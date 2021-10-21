У Києві зранку утворилися затори: де тягнучка

Деталі

Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Перемоги, Степана Бандери, Валерія Лобановського, Леся Курбаса, Любомира Гузара і Голосіївському.

Рух також ускладнено на вулицях Жилянській, Кирилівській, Дмитрівській, Великій Васильківській, Павла Скоропадського, Юрія Іллєнка, Михайла Грушевського, Павлівській, Вадима Гетьмана, Борщагівській і на Львівській площі.

Тим часом, на лівому березі рух ускладнено на проспектах Броварському, Юрія Гагаріна, Миколи Бажана і Соборності.

Рух на мостах Дарницькому та Патона ускладнено у напрямку правого берега. На мосту Метро, Північному і Південному мостах спостерігається незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега.

Доповнення

В Україні днями очікується істотне потепління - температура підскочить місцями до 22° вище нуля.