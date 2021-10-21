В Киеве с утра образовались пробки: где тянучка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. В столице по состоянию на 8:15 четверга, 21 октября, заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.
Детали
Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Победы, Степана Бандеры, Валерия Лобановского, Леся Курбаса, Любомира Гузара и Голосеевском.
Движение также затруднено на улицах Жилянской, Кирилловской, Дмитровской, Большой Васильковской, Павла Скоропадского, Юрия Ильенко, Михаила Грушевского, Павловской, Вадима Гетьмана, Борщаговской и на Львовской площади.
Тем временем, на левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Юрия Гагарина, Николая Бажана и Соборности.
Движение на мостах Дарницком и Патона затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро, Северном и Южном мостах наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега.
Дополнение
В Украине днями ожидается существенное потепление - температура подскочит местами до 22° выше нуля.