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У Києві зміниться процедура сплати за проїзд банківською карткою: що важливо знати

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Із 4 жовтня оплата за проїзд із банківських карток у всьому громадському транспорті Києва буде стягуватись не за кожну поїздку окремо, а разом після кожних 2 поїздок, здійснених в один і той же день. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, пише УНН.

Деталі

Такі зміни стосуються лише оплати проїзду коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, або оплати цифровою транспортною картою, якщо на ній не було придбаних поїздок, і гроші за проїзд списались саме з банківської картки.

Повідомляється, що плата за проїзд із банківських карток списуватиметься після кожної другої поїздки у межах одного дня у всьому громадському транспорті. Тобто після першої валідації у транспорті списання коштів не відбуватиметься одразу, однак після другої поїздки буде проводитись списання за дві валідації одночасно. Якщо пасажир не здійснить другу поїздку до вечора, списання за першу подорож відбудеться після 21:00.

У пресслужбі зазначили, що цю систему успішне протестували на маршрутах швидкісного трамвая і тепер поширюють на весь громадський транспорт.

«Також важливо пам’ятати, що підтвердження оплати в банківському застосунку або застосунку «Київ Цифровий» не є підтвердженням валідації квитка – як для пасажира, так і для контролера. Підтвердженням є винятково інформація на самому валідаторі (у разі повторного прикладання) та на пристрої контролю», – наголосили в КМДА.

Команда Цифрового нагадала, що банківською карткою можна заплатити лише за одного пасажира.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Здорожчання проїзду у громадському транспорті столиці до завершення воєнного стану не буде - КМДА

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