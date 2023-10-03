В Киеве изменится процедура оплаты за проезд банковской картой: что важно знать

КИЕВ. 3 октября. УНН. С 4 октября оплата за проезд с банковских карточек во всем общественном транспорте Киева будет взиматься не за каждую поездку отдельно, а вместе после каждых 2 поездок, совершенных в один и тот же день. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, пишет УНН.