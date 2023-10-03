В Киеве изменится процедура оплаты за проезд банковской картой: что важно знать
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. С 4 октября оплата за проезд с банковских карточек во всем общественном транспорте Киева будет взиматься не за каждую поездку отдельно, а вместе после каждых 2 поездок, совершенных в один и тот же день. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, пишет УНН.
Детали
Такие изменения касаются только оплаты проезда средствами с пластиковой банковской карты, Apple Pay или Google Pay, или оплаты цифровой транспортной картой, если на ней не было приобретенных поездок, и деньги за проезд списались именно с банковской карты.
Сообщается, что плата за проезд с банковских карт будет списываться после каждой второй поездки в пределах одного дня во всем общественном транспорте. То есть после первой валидации в транспорте списание средств не будет происходить сразу, однако после второй поездки будет проводиться списание за две валидации одновременно. Если пассажир не совершит вторую поездку до вечера, списание за первую поездку состоится после 21:00.
В пресс-службе отметили, что эту систему успешно протестировали на маршрутах скоростного трамвая и теперь распространяют на весь общественный транспорт.
«Также важно помнить, что подтверждение оплаты в банковском приложении или приложении «Киев Цифровой» не является подтверждением валидации билета – как для пассажира, так и для контролера. Подтверждением является исключительно информация на самом валидаторе (в случае повторного прикладывания) и на устройстве контроля», – отметили в КГГА.
Команда Цифрового напомнила, что банковской картой можно заплатить только за одного пассажира.
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