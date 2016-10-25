У Києві завтра очікують мокрий сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Синоптики обіцяють завтра Києву дощ і мокрий сніг. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
За прогнозом Українського гідрометцентру, 26 жовтня у столиці вночі та вранці очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Окрім того, як інформують синоптики, 26 жовтня у столиці хмарно, очікується дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура вночі 0-2°, вдень – 2-4° тепла.
Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру:
• усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
• якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
• у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
• уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.