В Киеве завтра ожидают мокрый снег

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 26 октября в столице ночью и утром ожидаются порывы ветра 15-20 м / с.

Кроме того, как информируют синоптики, 26 октября в столице облачно, ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, температура ночью 0-2 °, днем ​​- 2-4 ° тепла.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

• все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

• если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

• в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

• избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.