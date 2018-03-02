У Києві зацвіли 70 тисяч тюльпанів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. В оранжереї Печерського району столиці зацвіли 70 тисяч тюльпанів, які згодом висадять на клумбах міста. Про це повідомляє прес-служба "Київзеленбуду", передає УНН.
“Київ цього року прикрасять понад 13 мільйонів квітів, вирощених в оранжерейно-парникових господарствах столиці. Поступово збільшуємо кількість багаторічних квітів у столиці та створюємо нові злакові клумби. У 2017 році такі клумби були створені в Голосіївському, Дніпровському, Дарницькому, Оболонському районах. Поступовий перехід від вирощування однорічників на багаторічники дозволить зекономити бюджетні кошти і привнести нові форми у міський дизайн”, — розповів перший заступник генерального директора “Київзеленбуда” Дмитро Заруба.
Наразі на балансі районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень районів міста перебуває 10 теплиць, загальною площею 1,6 га. Для того щоб з весни і до пізньої осені в місті постійно підтримувалася краса на клумбах, квіти в теплицях садять в кілька етапів, а потім за необхідності підсаджують нові. Також в теплицях вирощуються квіти для створення виставок на Співочому полі.
Як повідомляв УНН, цього року в столиці планують висадити 140 тисяч дерев і кущів і 13 млн квітів.