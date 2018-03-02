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У Києві зацвіли 70 тисяч тюльпанів

У Києві зацвіли 70 тисяч тюльпанів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. В оранжереї Печерського району столиці зацвіли 70 тисяч тюльпанів, які згодом висадять на клумбах міста. Про це повідомляє прес-служба "Київзеленбуду", передає УНН.

“Київ цього року прикрасять понад 13 мільйонів квітів, вирощених в оранжерейно-парникових господарствах столиці. Поступово збільшуємо кількість багаторічних квітів у столиці та створюємо нові злакові клумби. У 2017 році такі клумби були створені в Голосіївському, Дніпровському, Дарницькому, Оболонському районах. Поступовий перехід від вирощування однорічників на багаторічники дозволить зекономити бюджетні кошти і привнести нові форми у міський дизайн”, — розповів перший заступник генерального директора “Київзеленбуда” Дмитро Заруба.

Наразі на балансі районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень районів міста перебуває 10 теплиць, загальною площею 1,6 га. Для того щоб з весни і до пізньої осені в місті постійно підтримувалася краса на клумбах, квіти в теплицях садять в кілька етапів, а потім за необхідності підсаджують нові. Також в теплицях вирощуються квіти для створення виставок на Співочому полі.

Як повідомляв УНН, цього року в столиці планують висадити 140 тисяч дерев і кущів і 13 млн квітів.

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