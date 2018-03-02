В Киеве зацвели 70 тысяч тюльпанов

"Киев в этом году украсят более 13 млн цветов, выращенных в оранжерейно-парниковых хозяйствах столицы. Постепенно увеличиваем количество многолетних цветов в столице и создаем новые злаковые клумбы. В 2017 году такие клумбы были созданы в Голосеевском, Днепровском, Дарницком, Оболонском районах. Постепенный переход от выращивания однолетников на многолетники позволит сэкономить бюджетные средства и привнести новые формы в городской дизайн", - рассказал первый заместитель генерального директора "Киевзеленстроя" Дмитрий Заруба.

Сейчас на балансе районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений районов города находится 10 теплиц общей площадью 1,6 га. Для того чтобы с весны и до поздней осени в городе постоянно поддерживалась красота на клумбах, цветы в теплицах сажают в несколько этапов, а затем при необходимости подсаживают новые. Также в теплицах выращиваются цветы для создания выставок на Певческом поле.

Как сообщал УНН, в этом году в столице планируют высадить 140 тысяч деревьев и кустов и 13 млн цветов.