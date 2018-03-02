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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 57951 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 69174 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 72078 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105627 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99503 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104273 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111272 просмотра

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В Киеве зацвели 70 тысяч тюльпанов

В Киеве зацвели 70 тысяч тюльпанов

Киев  •  УНН

 • 26600 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. В оранжерее Печерского района столицы зацвели 70 тысяч тюльпанов, которые впоследствии высадят на клумбах города. Об этом сообщает пресс-служба "Киевзеленстроя", передает УНН.

"Киев в этом году украсят более 13 млн цветов, выращенных в оранжерейно-парниковых хозяйствах столицы. Постепенно увеличиваем количество многолетних цветов в столице и создаем новые злаковые клумбы. В 2017 году такие клумбы были созданы в Голосеевском, Днепровском, Дарницком, Оболонском районах. Постепенный переход от выращивания однолетников на многолетники позволит сэкономить бюджетные средства и привнести новые формы в городской дизайн", - рассказал первый заместитель генерального директора "Киевзеленстроя" Дмитрий Заруба.

Сейчас на балансе районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений районов города находится 10 теплиц общей площадью 1,6 га. Для того чтобы с весны и до поздней осени в городе постоянно поддерживалась красота на клумбах, цветы в теплицах сажают в несколько этапов, а затем при необходимости подсаживают новые. Также в теплицах выращиваются цветы для создания выставок на Певческом поле.

Как сообщал УНН, в этом году в столице планируют высадить 140 тысяч деревьев и кустов и 13 млн цветов.

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