У Києві затримали громадянина Росії, який фотографував будівлі та казав, що "готується до наступу"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Києві патрульні виявили росіянина, який фотографував будівлі на перетині вулиці Максима Кривоноса та проспекті Валерія Лобановського. Про це повідомляє патрульна поліція Києва, передає УНН.
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"Чоловік виявився громадянином "дуже дружньої" держави. В мобільному телефоні гостя виявлено фото будинків, дворів з позначками, замальовану схему. Також в переписці із земляками, чоловік повідомив, що купує базуку та готується до наступу. Затриманого патрульні доставили до Солом'янського управління поліції для встановлення обставин справи", - йдеться у повідомленні.
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