8 років працював на ФСБ РФ: в Україні затримали помічника нардепа
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. В Україні затриманий помічник народного депутата, який 8 років працював на російську ФСБ. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, інформує УНН.
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"За даними слідства, підозрюваний з жовтня 2014 по лютий 2022 року за гроші здійснював збір та передачу співробітникам ФСБ РФ інформації щодо обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України. Він особисто складав за встановленим куратором спецслужб зразком аналітичні звіти щодо економічного, державного та суспільного стану в Україні, взаємовідносин між політичними силами, представленими у Верховній Раді України", - йдеться у повідомленні.
Колаборант передавав РФ інформацію стосовно надання Україні економічної та оборонної допомоги західними партнерами з використанням аналітичних звітів Міністерства оборони України, які надавалися на запити народних депутатів України.
Повідомляється, що за весь період своєї злочинної діяльності підозрюваний отримав від співробітників ФСБ РФ близько 80 тис доларів США.
Його затримано та взято під варту відповідно до положень ст. 615 КПК України строком на 30 діб. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.
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