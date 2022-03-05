8 лет работал на ФСБ РФ: в Украине задержали помощника нардепа

Детали

"По данным следствия, подозреваемый с октября 2014 по февраль 2022 года за деньги осуществлял сбор и передачу сотрудникам ФСБ РФ информации об обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. Он лично составлял по установленному куратором спецслужб образцу аналитические отчеты относительно экономического, государственного и общественного состояния в Украине, взаимоотношений между политическими силами, представленными в Верховной Раде Украины", - говорится в сообщении.

Коллаборант передавал РФ информацию о предоставлении Украине экономической и оборонной помощи западными партнерами с использованием аналитических отчетов Министерства обороны Украины, которые предоставлялись на запросы народных депутатов Украины.

Сообщается, что за весь период своей преступной деятельности подозреваемый получил от сотрудников ФСБ РФ около 80 тыс долларов США.

Он задержан и взят под стражу в соответствии с положениями ст. 615 УПК РФ сроком на 30 суток. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.

Напомним

Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал проект закона, который предлагает предусмотреть наказание за государственную измену и диверсию в условиях военного положения.