В Киеве задержали гражданина России, который фотографировал здания и говорил, что "готовится к наступлению"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Киеве патрульные обнаружили россиянина, который фотографировал здания на пересечении улицы Максима Кривоноса и проспекте Валерия Лобановского. Об этом сообщает патрульная полиция Киева, передает УНН.
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"Мужчина оказался гражданином "очень дружественного" государства. В мобильном телефоне гостя обнаружено фото домов, дворов с пометками, зарисованную схему. Также в переписке с земляками, мужчина сообщил, что покупает базуку и готовится к наступлению. Задержанного патрульные доставили в Соломенское управление полиции для установления обстоятельств дела", - говорится в сообщении.
Напомним
В Украине задержанный помощник народного депутата, который 8 лет работал на российскую ФСБ.