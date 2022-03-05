В Киеве задержали гражданина России, который фотографировал здания и говорил, что "готовится к наступлению"

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"Мужчина оказался гражданином "очень дружественного" государства. В мобильном телефоне гостя обнаружено фото домов, дворов с пометками, зарисованную схему. Также в переписке с земляками, мужчина сообщил, что покупает базуку и готовится к наступлению. Задержанного патрульные доставили в Соломенское управление полиции для установления обстоятельств дела", - говорится в сообщении.

Напомним

В Украине задержанный помощник народного депутата, который 8 лет работал на российскую ФСБ.