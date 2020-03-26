У Києві затримали чоловіка за зберігання арсеналу зброї у гаражі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Києві затримано 43-річного чоловіка, уродженця Тбілісі, якого підозрюють у зберіганні в гаражі великої кількість зброї. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
Так, повідомляється, що затримали 43-річного чоловіка, уродженця Тбілісі.
“Чоловіка затримали 25 березня 2020 року біля гаражного кооперативу “Кадетський Гай” у Солом’янському районі столиці. У подальшому під час особистого огляду, а також у ході обшуку в його гаражі виявлено та вилучено велику кількість предметів, схожих на зброю, комплектуючі до них та набої", - йдеться в повідомленні.
Також відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 ч. 1 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
"Наразі по вилученим предметам призначено відповідну експертизу, вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру",- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на Одещині з гаража вилучили арсенал зброї та боєприпасів.