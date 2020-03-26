В Киеве задержали мужчину за хранение арсенала оружия в гараже
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Киеве задержан 43-летний мужчина, уроженец Тбилиси, которого подозревают в хранении в гараже большого количество оружия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Так, сообщается, что задержали 43-летнего мужчину, уроженца Тбилиси.
"Мужчину задержали 25 марта 2020-го у гаражного кооператива "Кадетский Гай" в Соломенском районе столицы. В дальнейшем во время личного досмотра, а также в ходе обыска в его гараже обнаружено и изъято большое количество предметов, похожих на оружие, комплектующие к ним и патроны", - говорится в сообщении.
Также сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 ч. 1 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
"Сейчас по изъятым предметам назначена соответствующая экспертиза, решается вопрос о сообщении лицу о подозрении", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Одесской области из гаража изъяли арсенал оружия и боеприпасов.