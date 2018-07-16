У Києві затонув пасажирський катер
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Вчора ввечері у Києві потонув катер. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у м.Києві. передає УНН.
“15 липня о 22:17 до столичної Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вул.Прирічній, 17, в затоці “Собаче гирло”, що в акваторії р.Дніпро, почав тонути пришвартований катер “Tracker”, — йдеться у повідомленні.
По прибуттю до швартувального понтону, рятувальники приступили до аварійно-рятувальних робіт. За допомогою насосу та катеру “UMS-600”, затонулий плавзасіб підняли на поверхню, відкачали з нього воду і відбуксирували до берега.
“На щастя, на борту катера пасажирів не було. Причини події наразі встановлюються”, — зазначили у ДСНС.
Як повідомляв УНН, на Прикарпатті під час рафтингу перекинувся човен із туристами.