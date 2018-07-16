В Киеве затонул пассажирский катер

“15 июля в 22:17 в столичную Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на ул.Приречная, 17, в заливе “Собачье устье”, что в акватории р.Днепр, начал тонуть пришвартован катер “Tracker”, — говорится в сообщении.

По прибытию в швартовочные понтоны, спасатели приступили к аварийно-спасательным работам. С помощью насоса и катера “UMS-600” затонувшее плавсредство подняли на поверхность, откачали из него воду и отбуксировали к берегу.

“К счастью, на борту катера пассажиров не было. Причины происшествия устанавливаются”, — отметили в ГСЧС.

Как сообщал УНН, на Прикарпатье во время рафтинга перевернулась лодка с туристами.