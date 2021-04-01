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У Києві "замінували" декілька лікарень

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Києві правоохоронці перевіряють інформацію про замінювання ряду медичних установ. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Цитата

“На електронну пошту поліції Києва надійшло анонімне повідомлення про те, що в лікарнях столиці закладено вибухівку. Правоохоронці, які прибули на виклик, ретельно обстежують приміщення медичних закладів та прилеглі до них території на предмет виявлення вибухонебезпечних речовин чи предметів”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення чи інші події у районних управліннях поліції. За результатами перевірки їй буде надана правова кваліфікація.

Також “Муніципальна варта Києва” повідомляла, що було “заміновано” сьому клінічну лікарню. Там проводилась евакуація персоналу та пацієнтів.

Наразі “Муніципальна варта Києва” повідомила, що там вибухонебезпечних предметів не було виявлено.

Доповнення

9 березня цього року до поліції надходило повідомлення про замінування універмагу “Україна” у Шевченківському районі столиці.

Окрім того, надходила інформація про замінування Голосіївського районного суду та підприємства на вулиці Великій Васильківській.

Додамо, Верховна Рада України на початку березня поточного року посилила покарання для так званих “псевдомінерів”.

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