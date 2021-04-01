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В Киеве "заминировали" несколько больниц

Киев  •  УНН

 • 13630 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Киеве правоохранители проверяют информацию о замене ряда медицинских учреждений. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Цитата

“На электронную почту полиции Киева поступило анонимное сообщение о том, что в больницах столицы заложена взрывчатка. Правохранители, прибывшие на вызов, тщательно обследуют помещения медицинских учреждений и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что событие должным образом зарегистрированны в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях или иных событиях в районных управлениях полиции. По результатам проверки ему будет дана правовая квалификация.

Также “Муниципальная стоит Киева” сообщала, что была “заминирована” седьмая клиническую больницу. Там проводилась эвакуация персонала и пациентов.

Сейчас “Муниципальная стоит Киева” сообщила, что там взрывоопасных предметов не было обнаружено.

Дополнение

9 марта этого года в полицию поступало сообщение о заминировании универмага “Украина” в Шевченковском районе столицы.

Кроме того, поступала информация о заминировании Голосеевского районного суда и предприятия на улице Большой Васильковской.

Добавим, Верховная Рада Украины в начале марта текущего года ужесточила наказание для так называемых “псевдоминеров”.

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