В Киеве "заминировали" несколько больниц
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Киеве правоохранители проверяют информацию о замене ряда медицинских учреждений. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Цитата
“На электронную почту полиции Киева поступило анонимное сообщение о том, что в больницах столицы заложена взрывчатка. Правохранители, прибывшие на вызов, тщательно обследуют помещения медицинских учреждений и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что событие должным образом зарегистрированны в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях или иных событиях в районных управлениях полиции. По результатам проверки ему будет дана правовая квалификация.
Также “Муниципальная стоит Киева” сообщала, что была “заминирована” седьмая клиническую больницу. Там проводилась эвакуация персонала и пациентов.
Сейчас “Муниципальная стоит Киева” сообщила, что там взрывоопасных предметов не было обнаружено.
Дополнение
9 марта этого года в полицию поступало сообщение о заминировании универмага “Украина” в Шевченковском районе столицы.
Кроме того, поступала информация о заминировании Голосеевского районного суда и предприятия на улице Большой Васильковской.
Добавим, Верховная Рада Украины в начале марта текущего года ужесточила наказание для так называемых “псевдоминеров”.