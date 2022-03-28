У Києві залишки збитої ракети потрапили у садибу: на території сталася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Києві внаслідок потрапляння залишків збитої ракети сталось займання на території приватної садиби. Про це УНН інформує з посиланням на ДСНС України.
Деталі
Повідомляється, що о 23:12 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у Дарницькому районі столиці.
На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю бійці встановили, що внаслідок потрапляння залишків збитої ракети сталося загоряння на території приватної садиби у гаражі.
О 00:27 пожежу локалізовано на площі 100 кв. м, а о 01:24 - ліквідовано.
На місці було задіяно 2 од. пожежної техніки та 8 осіб особового складу.
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