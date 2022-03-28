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У Києві залишки збитої ракети потрапили у садибу: на території сталася пожежа

Київ • УНН

 • 84507 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. У Києві внаслідок потрапляння залишків збитої ракети сталось займання на території приватної садиби. Про це УНН інформує з посиланням на ДСНС України.

У Києві залишки збитої ракети потрапили у садибу: на території сталася пожежа

Деталі

Повідомляється, що о 23:12 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у Дарницькому районі столиці.

На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю бійці встановили, що внаслідок потрапляння залишків збитої ракети сталося загоряння на території приватної садиби у гаражі.

О 00:27 пожежу локалізовано на площі 100 кв. м, а о 01:24 - ліквідовано.

На місці було задіяно 2 од. пожежної техніки та 8 осіб особового складу.

Доповнення

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про збиття 9 літальних апаратів окупантів за минулу добу.

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