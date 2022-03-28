В Киеве остатки сбитой ракеты попали в усадьбу: на территории произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Киеве в результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание на территории частной усадьбы. Об этом УНН информирует со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
Сообщается, что в 23:12 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в Дарницком районе столицы.
На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию бойцы установили, что в результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание на территории частной усадьбы в гараже.
В 00:27 пожар локализован на площади 100 кв. м, а в 01:24 - ликвидирован.
На месте было задействовано 2 ед. пожарной техники и 8 человек личного состава.
Дополнение
Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило о сбитии 9 летательных аппаратов оккупантов за минувшие сутки.