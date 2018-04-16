У Києві зафіксували ще два температурних рекорди
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У неділю в Києві максимальна температура повітря вдень побила рекорд 1972 року, а ніч на понеділок стала найтеплішою з 1881 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає УНН.
"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 15 квітня у Києві було зафіксовано температурний рекорд максимальної температури повітря. Стовпчик термометру після полудня піднявся до позначки +24,2°С, що на 0,1°С вище попереднього історичного значення для цього дня 1972 року", - сказано у повідомленні.
Ніч на 16 квітня у столиці виявилась найтеплішою з 1881 року, стовпчик термометру не опустився нижче +12,8°С. Це на 1,0°С вище попереднього рекордного значення 1889 року.
Як повідомляв УНН, 11 квітня в Києві був зафіксований перший температурний рекорд цьогорічного квітня.