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У Києві зафіксували температурний рекорд

У Києві зафіксували температурний рекорд

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Сьогодні, 11 квітня 2018 року, у Києві зафіксований температурний рекорд. Про це УНН повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"Так, сьогодні є рекорд, сьогоднішня температура зафіксована більше 24 градусів. Точні градуси поки не відомі, бо температура ще може збільшуватись. Може бути навіть два рекорди, ще за середньодобовою температурою, але рекорд однозначно встановлений", - повідомили у обсерваторії.

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Так, востаннє цього дня рекорд був встановлений у 1959 році – тоді 11 квітня у Києві було 22,7 градусів тепла. Загалом, кліматологи відмітили, що це не є типовою температурою для квітня.

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Нагадаємо, британські кліматологи проаналізували дані щодо 571 міста Європи та виявили, що у другій половині XXI століття в більшості з них значно збільшиться кількість аномально спекотних днів, а максимальна температура може вирости на 7 градусів.

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