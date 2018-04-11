У Києві зафіксували температурний рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Сьогодні, 11 квітня 2018 року, у Києві зафіксований температурний рекорд. Про це УНН повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.
"Так, сьогодні є рекорд, сьогоднішня температура зафіксована більше 24 градусів. Точні градуси поки не відомі, бо температура ще може збільшуватись. Може бути навіть два рекорди, ще за середньодобовою температурою, але рекорд однозначно встановлений", - повідомили у обсерваторії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За 2017 рік в Києві зафіксували 24 температурні рекорди
Так, востаннє цього дня рекорд був встановлений у 1959 році – тоді 11 квітня у Києві було 22,7 градусів тепла. Загалом, кліматологи відмітили, що це не є типовою температурою для квітня.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Грудень 2017 року у Києві став одним з найтепліших за 136 років
Нагадаємо, британські кліматологи проаналізували дані щодо 571 міста Європи та виявили, що у другій половині XXI століття в більшості з них значно збільшиться кількість аномально спекотних днів, а максимальна температура може вирости на 7 градусів.