В Киеве зафиксировали еще два температурных рекорда
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В воскресенье в Киеве максимальная температура воздуха днем побила рекорд 1972 года, а ночь на понедельник стала самой теплой с 1881 года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает УНН.
"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 15 апреля в Киеве было зафиксировано температурный рекорд максимальной температуры воздуха. Столбик термометра после полудня поднялся до отметки + 24,2°С, что на 0,1°С выше предыдущего исторического значения для этого дня 1972 года", - говорится в сообщении.
Ночь на 16 апреля в столице оказалась теплой с 1881 года, столбик термометра не опустился ниже 12,8°С. Это на 1,0°С выше предыдущего рекордного значения 1889 года.
Как сообщал УНН, 11 апреля в Киеве был зафиксирован первый температурный рекорд апреля.