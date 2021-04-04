У Києві за добу виявили 552 нових випадки COVID-19, померли 40 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Києві за минулу добу було виявлено 552 нових випадки захворювання на COVID-19, загалом у столиці вже 167 210 хворих, 40 людей померли минулої доби. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Цитата:
"У Києві 552 нових підтверджених випадки захворювання на коронавірус (загалом 167 210)", - повідомив Кличко.
Деталі
Так, серед захворілих 331 жінка віком від 18 до 87 років, 200 чоловіків віком від 18 до 92 років, 10 дівчаток від 2 до 17 років та 11 хлопчиків від 12 днів до 14 років
Минулої доби у Києві зафіксовано 40 летальних випадків від вірусу, загалом вже померли 3585 киян.
За минулу добу нарахували 69 госпіталізованих хворих на COVID-19 та 573 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Ще 68 киян подолали коронавірус, загалом від хвороби вилікувались 107 552 особи.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в районах: Дарницькому (136), Дніпровському (123) та в Деснянському (91).
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 1,745 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 3 квітня, — 13,7 тисячі, зменшення у порівнянні з попереднім днем.