В Киеве за сутки обнаружили 552 новых случая COVID-19, умерли 40 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Киеве за минувшие сутки было выявлено 552 новых случая заболевания COVID-19, всего в столице уже 167 210 больных, 40 человек умерли за прошедшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
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"В Киеве 552 новых подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего 167 210)", - сообщил Кличко.
Детали
Так, среди заболевших 331 женщина в возрасте от 18 до 87 лет, 200 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, 10 девочек от 2 до 17 лет и 11 мальчиков от 12 дней до 14 лет
За прошедшие сутки в Киеве зафиксировано 40 летальных случаев от вируса, в общем уже умерло 3 585 киевлян.
За минувшие сутки насчитали 69 госпитализированных больных COVID-19 и 573 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Еще 68 киевлян преодолели коронавирус, всего от болезни вылечились 107 552 человека.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в районах: Дарницком (136), Днепровском (123) и в Деснянском (91).
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 1,745 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 3 апреля, - 13,7 тысячи, уменьшение по сравнению с предыдущим днем.