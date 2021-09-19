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17 березня, 19:38
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Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ
17 березня, 18:58
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Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський
Ексклюзив
17 березня, 14:49
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Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
17 березня, 13:49
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У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас
Ексклюзив
17 березня, 12:39
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Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи
17 березня, 09:48
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ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility
Ексклюзив
17 березня, 09:17
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Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф
Ексклюзив
17 березня, 06:50
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Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня
17 березня, 05:23
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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми
15 березня, 19:03
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Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні
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