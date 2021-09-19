В Киеве за сутки от COVID-19 умерло пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Киеве за минувшие сутки, 18 сентября, обнаружили 161 случай заражения COVID-19. От осложнений умерло 5 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook, передает УНН.
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"161 подтвержденный случай заболевания коронавирусом (всего 230 079)", - говорится в сообщении.
Детали
Известно, что среди больных - 81 женщина в возрасте от 19 до 83 лет, 68 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет, 4 девочек от 1 до 13 лет и 8 мальчиков от 2 месяцев до 16 лет.
Зарегистрировано 5 летальных случаев от коронавируса (всего 5 335).
Госпитализировано 21 больного коронавирусом и 92 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Преодолели коронавирус 35 человек (всего 219 156).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (31), Оболонском (28) и в Деснянском (24).
Добавим
Как сообщал УНН, всего в Украине по состоянию на 19 сентября подтверждено 2 348 381 случай COVID-19, из них за сутки - 3 983.