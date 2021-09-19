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2 марта, 17:42 • 118361 просмотра

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В Киеве за сутки от COVID-19 умерло пять человек

В Киеве за сутки от COVID-19 умерло пять человек

Киев  •  УНН

 • 19414 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Киеве за минувшие сутки, 18 сентября, обнаружили 161 случай заражения COVID-19. От осложнений умерло 5 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook, передает УНН.

Цитата

"161 подтвержденный случай заболевания коронавирусом (всего 230 079)", - говорится в сообщении.

Детали

Известно, что среди больных - 81 женщина в возрасте от 19 до 83 лет, 68 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет, 4 девочек от 1 до 13 лет и 8 мальчиков от 2 месяцев до 16 лет.

Зарегистрировано 5 летальных случаев от коронавируса (всего 5 335).

Госпитализировано 21 больного коронавирусом и 92 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Преодолели коронавирус 35 человек (всего 219 156).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (31), Оболонском (28) и в Деснянском (24).

Добавим

Как сообщал УНН, всего в Украине по состоянию на 19 сентября подтверждено 2 348 381 случай COVID-19, из них за сутки - 3 983.

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