У Києві за добу коронавірус виявили у 180 осіб, загалом - вже близько 9 тис. випадків COVID-19

"Кількість хворих на коронавірус у столиці збільшується. За минулу добу вірус виявили ще у 180 мешканців. Троє людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 142 киян. На сьогодні у столиці вже 8992 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - пише він.

За його словами, серед тих, хто захворіли:

▪️ 102 жінки (віком від 18 до 82 років);

▪️ 67 чоловіків (віком від 21 до 81 року);

▪️ 4 дівчинки (від 3 до 16 років);

▪️ 7 хлопчиків (від 3 до 17 років).

Захворіли, зокрема, і 8 медиків. Так, до лікарень столиці госпіталізували 22 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

"За минулу добу одужали 49 людей. Всього коронавірус подолали 3137 мешканців Києва. Найбільше випадків захворювання виявили: у Дарницькому районі – 44, у Солом’янському – 26 та у Деснянському районі – 22 випадки", - додає Кличко.

Нагадаємо, в Україні на ранок 6 серпня зафіксовано вже 76808 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 1318.