В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 180 человек, в общем - уже около 9 тыс. случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Киеве за последние сутки коронавирус обнаружили у 180 человек, больше всего случаев зафиксировано в Дарницком районе. Всего с начала пандемии в столице COVID-19 заболело 8992 человека. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Количество больных коронавирусом в столице увеличивается. За минувшие сутки вирус обнаружили еще у 180 жителей. Три человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 142 киевлян. В настоящее время в столице уже 8992 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - пишет он.
По его словам, среди тех, кто заболели:
▪️ 102 женщины (в возрасте от 18 до 82 лет);
▪️ 67 мужчин (в возрасте от 21 до 81 года)
▪️ 4 девочки (от 3 до 16 лет);
▪️ 7 мальчиков (от 3 до 17 лет).
Заболели в том числе и 8 медиков. Так, в больницы столицы госпитализировали 22 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
"За прошедшие сутки выздоровели 49 человек. Всего коронавирус преодолели 3137 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Дарницком районе - 44, в Соломенском - 26 и в Деснянском районе - 22 случая", - добавляет Кличко.
Напомним, в Украине на утро 6 августа зафиксировано уже 76808 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 1318.