У Києві за добу коронавірус підтвердили ще у 118 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У Києві за минулу добу коронавірус підтвердили ще у 118 осіб, всього у столиці вже 7396 підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Ще у 118 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. На сьогодні у столиці вже 7396 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед тих, хто захворіли, 52 жінки (віком від 18 до 84 років) та 7 дівчаток (від 1 року до 16). 57 чоловіків (віком від 18 до 69 років) і двоє хлопчиків (9 місяців та 1 року)", - сказав Віталій Кличко.
Він зазначив, що до лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів, інші перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.
"За минулу добу одужала 121 людина, всього коронавірус подолали 2667 мешканців Києва", - додав Віталій Кличко.
Нагадаємо, в Україні вже 62,8 тис. випадків COVID-19, за добу - 972.