В Киеве за сутки коронавирус подтвердили еще у 118 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 118 человек, всего в столице уже 7396 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Еще у 118 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. На сегодня в столице уже 7396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших 52 женщины (в возрасте от 18 до 84 лет) и 7 девочек (от 1 года до 16). 57 мужчин (в возрасте от 18 до 69 лет) и двое мальчиков (9 месяцев и 1 года)", - сказал Виталий Кличко.
Он отметил, что в больницы столицы госпитализировали 13 пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.
"За прошедшие сутки выздоровел 121 человек, всего коронавирус преодолели 2667 жителей Киева", - добавил Виталий Кличко.
Напомним, в Украине уже 62,8 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 972.